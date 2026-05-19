Rándall Zúñiga ya no será más director del OIJ

La Corte Plena decidió la noche de este lunes revocar el nombramiento de Rándall Zúñiga como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras determinar su responsabilidad en una “falta gravísima”.

Según el comunicado oficial, "la decisión se fundamenta en la investigación realizada por la Inspección Judicial dentro del expediente disciplinario N.°25-4302-031-DI, relacionado con la desatención de deberes inherentes al cargo, la afectación a la imagen del Poder Judicial y la divulgación de información confidencial".

Zúñiga estaba separado de su cargo desde octubre de 2025, cuando se le impuso una suspensión inicial de 15 días hábiles. Posteriormente, la medida fue prorrogada en dos ocasiones, siendo la última la que venció este lunes.

El ahora exjerarca del OIJ es investigado por presuntamente compartir información sobre investigaciones judiciales, allanamientos, escenas del crimen y datos de procesos penales con personas ajenas al Poder Judicial. Entre ellas figuran al menos tres mujeres que también lo denunciaron por supuestos hechos de índole sexual.

El procedimiento disciplinario contra Zúñiga fue abierto en diciembre de 2025. Con su salida definitiva, Michael Soto continuará como director interino del OIJ.

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