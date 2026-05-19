Rándall Zúñiga niega despido y asegura que suspensión del OIJ sigue "como medida cautelar"

Rándall Zúñiga rechazó este martes la versión sobre "un supuesto despido definitivo" del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Aseguró que la medida comunicada por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia corresponde a una suspensión cautelar temporal y no a una resolución final del proceso disciplinario.



Según Zúñiga, la resolución ordena mantener la suspensión del cargo hasta por ocho días. Indicó que la disposición tiene carácter provisional. También sostuvo que no existe una sanción firme ni una decisión definitiva sobre el fondo del caso.



Zúñiga también indicó que los hechos discutidos en el procedimiento disciplinario actual no corresponden a otros señalamientos públicos divulgados durante los últimos meses. Afirmó que temas vinculados con denuncias, presuntas filtraciones de información o supuestos envíos de fotografías no formaron parte de la resolución reciente.



Además, señaló que un juicio relacionado con esos hechos iniciará el próximo 25 de mayo de 2026.



El exdirector sostuvo que el procedimiento administrativo continúa en trámite. Defendió la aplicación del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la valoración objetiva de la prueba.

​“Mi posición será defendida por las vías legales correspondientes”, expresó en el comunicado.

Zúñiga agregó que mantuvo silencio durante meses por respeto al proceso y a la institución. También reiteró su respaldo al OIJ y a la independencia técnica de la policía judicial.



La declaración surge horas después de que trascendiera la decisión de Corte Plena sobre su situación dentro del OIJ. Corte Plena resolvió revocar el nombramiento de Zúñiga tras atribuirle una “falta gravísima”, según información oficial.

El expediente disciplinario investiga presuntas faltas relacionadas con deberes del cargo, afectación a la imagen institucional y divulgación de información confidencial.



Zúñiga permanecía separado del cargo desde octubre de 2025. La suspensión inicial fue de 15 días hábiles y tuvo prórrogas posteriores. Michael Soto continúa como director interino del OIJ.

