Randall Zúñiga fue cesado oficialmente como director del OIJ

Randall Zúñiga fue cesado oficialmente como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que la resolución íntegra de la Corte Plena le fuera notificada el pasado viernes 22 de mayo, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta de Teletica.com.



La Corte Plena había decidido la noche del lunes 18 de mayo revocar el nombramiento de Zúñiga, tras determinar su responsabilidad en una “falta gravísima”. Sin embargo, fue hasta la notificación formal de la resolución cuando quedó oficializado su despido.



Saúl Umaña, abogado de Randall Zúñiga, indicó que la defensa presentará un recurso de reconsideración ante la Corte Plena.

“Fuimos notificados el pasado viernes. Desde la perspectiva o más bien del análisis de Corte Plena tienen por acreditadas algunas, y reitero, supuestas faltas en las que incurrió don Randall, pero hemos percibido que existen gravísimas e indebidas valoraciones del elemento de prueba y contradicciones”, señaló Umaña.

El abogado agregó que no adelantará criterios sobre el proceso, debido a las acciones legales que preparan.



“No puedo adelantar criterio porque vamos a presentar un recurso de reconsideración ante Corte Plena para decirle a los magistrados que revisen el tema y reconsideren, porque la propuesta que se hizo tiene hierros que violentan el debido proceso y la valoración de la prueba”, manifestó Umaña.

Además, confirmó que Zúñiga quedó formalmente cesado desde la fecha de notificación.



“Ya don Randall está cesado formalmente desde el día de la notificación, pero nosotros, insisto, dentro de los plazos de la normativa vamos a pedir que se resuelva y luego acudiremos a la vía judicial de ser necesario”, añadió Umaña.

Según Umaña, la defensa tendría plazo hasta el próximo jueves para responder, aunque esperan presentar el recurso este miércoles.



El ahora exjerarca del OIJ es investigado por presuntamente compartir información sobre investigaciones judiciales, allanamientos, escenas del crimen y datos de procesos penales con personas ajenas al Poder Judicial. Entre ellas figuran al menos tres mujeres que también lo denunciaron por supuestos hechos de índole sexual.



El procedimiento disciplinario contra Zúñiga fue abierto en diciembre de 2025. Tras su salida definitiva, Michael Soto continuará como director interino del OIJ.

