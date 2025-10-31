Randall Zúñiga afirma que mujeres denuncian ofrecimientos del INAMU para acusarlo por violación

El director del Organismo de Investigación Judicial, Rándall Zúñiga, denunció este jueves que al menos dos mujeres lo contactaron para indicarle que hay funcionarios del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) ofreciendo becas escolares y otros beneficios a cambio de que lo denuncien por violación.

Zúñiga aseguró que una de las mujeres ya presentó una denuncia ante la Fiscalía en Turrialba esta tarde, mientras que otra lo hará este viernes en San José.

“Lo que te puedo decir directamente, con base en la denuncia que me pasaron, con fotografía, es que esta persona, funcionarios del INAMU, le ofrecieron becas escolares y también que la sacaban de la casa y la reubicaban en otro lado con beneficios del IMAS y demás.

El director explicó que estas dos mujeres son contactos suyos de Facebook a las que no conoce ni con las que tiene relación, pero que le informaron lo sucedido.

Añadió, además, que otras tres mujeres también lo contactaron, pero estas le dijeron que presentarían la denuncia.

Zúñiga está en el centro de la polémica luego de que esta semana trascendieran tres denuncias por presunta violación presentadas en su contra.

Según el director, quien permanece suspendido de su cargo de manera temporal, la denuncia presentada hoy demuestra que esas acusaciones son “orquestadas”.

“Al final se está demostrando con este testimonio de esta persona que fue contactada para que dijera que fue violada por mi parte de manera falsa y esta otra persona que ya va a ir mañana a poner también la respectiva denuncia, se está demostrando que todo esto es orquestado, todo esto es un circo mediático, un show político que se está generando alrededor de mi persona y que solo busca afectarme directamente para que yo no pueda estar al frente del Organismo de Investigación Judicial”, dijo.

Este medio contactó al departamento de prensa del INAMU para obtener una reacción, aseguraron que “es totalmente falso que desde el INAMU estemos contactando a mujeres para ofrecerles diferentes beneficios estatales y subsidios a cambio de interponer denuncias contra Rándall Zúñiga, director del OIJ”.