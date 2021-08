Randall Salazar alerta sobre estafa que utiliza su imagen para "enganchar"

Una nueva modalidad de estafa utiliza la imagen del periodista y presentador de Buen Día, Randall Salazar.

La información engañosa se divulga tanto es un sitio web como en un video de YouTube. La publicación indica que un supuesto estudiante, identificado como Juan Ángel Mallorca, se ganó $40.000 mensuales trabajando desde casa en una "plataforma automática de trading".

El montaje utiliza imágenes de Salazar, afirmando que el testimonio de esta persona se compartió en el programa matutino de Teletica, algo que nunca ocurrió. Además, le atribuyen al presentador de Buen Día palabras que nunca dijo sobre la supuesta compra de monedas digitales y lo fácil que resulta ese proceso (ver video adjunto).

Toda esta información es falsa. Así lo confirmó Randall Salazar a Teletica.com.

"Yo me di cuenta el miércoles pasado porque una amiga me contó que una amiga se había metido a YouTube a algo y le salió el anuncio y entonces esa persona alertó a mi amiga y le dijo 'vieras que raro esto, no creo que este muchacho esté metido en ese negocio, pero me salió para que lo alertés', entonces ella me escribe y ya yo me meto a ver", dijo el comunicador.

"Todo es completamente falso, yo no he entrevistado a ese estudiante, ni lo conozco; es más, yo no fui la semana pasada al canal entonces no pude haberlo entrevistado. El programa no apoya ese tipo de cosas, no sé de que se trata, ni siquiera lo entiendo", añadió.

Por el momento, Salazar no ha presentado una denuncia formal ante las autoridades. Varias personas le escribieron que vieron estos anuncios, por lo que él prefirió aclarar la situación desde su perfil de redes sociales.