Ráfagas de hasta 98 km/h causan múltiples emergencias en el país

Fuertes vientos azotan este miércoles al país, con velocidades que alcanzan hasta los 98 kilómetros por hora (km/h).

El Cuerpo de Bomberos reporta 37 incidentes por caída de árboles, objetos y cortocircuitos, solo durante la mañana.

Según las autoridades, las zonas más afectadas son San José, Heredia y Alajuela. Sin embargo, las ráfagas también alcanzan la parte norte de Guanacaste.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estas condiciones son propiciadas por vientos alisios acelerados, un contenido de humedad en el mar Caribe y el polvo del Sahara.

Estas condiciones continuarán durante todo el miércoles, con valores de hasta 96 km/h en zonas montañosas como el Cerro de la Muerte.

Las autoridades piden no hacer quemas y tener precaución ante posible caída de objetos.