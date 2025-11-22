Radio Sinfonola anuncia que tendrá que cerrar por alto precio de frecuencias

Radio Sinfonola 90.3 FM anunció que cesará transmisiones luego de no poder participar en la subasta de frecuencias convocada por el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), debido a los altos costos establecidos para renovar su concesión.



Según confirmó su dueño, Carlos Lafuente, a Teletica.com, la radio no cuenta con la posibilidad económica de asumir “los cientos de millones” que, aseguran, se les exige para seguir operando.

"La frecuencia 90.3 FM pasará a manos de un capital extranjero, según detalló Lafuente.



Carlos Lafuente, además, señaló que quedaron fuera del proceso por los precios que se fijaron para participar de la subasta.

“No participé en la subasta, esos precios están totalmente fuera del alcance de las emisoras de radio, me parece que son números muy alegres que hizo Sutel sin consultar con el Ministerio de Hacienda para conocer realmente la lógica de la radio en Costa Rica.

“La base son $360 mil dólares, y hay que contar con que ellos (Gobierno) van a decidir cuáles equipos se van a instalar porque lo que se tiene hay que desecharlo y hay que garantizar un año de difusión. Nacimos hace 59 años, exactamente el 12 de mayo de 1966”, dijo Lafuente.

Además, aseguró que la medida afectará directamente a su personal. “En el caso nuestro nos quedamos sin ocupación, toda la gente que trabaja con nosotros (…) somos 21 personas y hemos tenido que ir reduciendo el personal y ahora somos menos, como 15 personas”, indicó.

El dueño de la emisora añadió que no cuenta con otra fuente de ingresos y que siempre ha sido “un apasionado” de la radio más que un comerciante.



Radio Sinfonola no es la única emisora que decidió apartarse del proceso. Cadena Radial Costarricense —agrupando a CRC 89.1 Radio, 94.7, 959 Conexión, 99.9 Azul y 103.1 FM— confirmó también que no participó en la subasta que cerró el viernes 21 de noviembre de 2025.



Asimismo, la Cadena Musical, operadora de Radio Musical (97.5 FM) y Radio Hit (104.7 FM), notificó su retiro del proceso alegando razones similares.





