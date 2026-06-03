¿Racionamientos y apagones? Esto dicen ICE y AyA sobre fenómeno de El Niño

La consolidación del fenómeno de El Niño en el país ha llevado a distintas instituciones a implementar medidas preventivas para enfrentar sus efectos, principalmente relacionados con la reducción de lluvias y la disponibilidad de agua.

Mientras el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) descarta apagones, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) prevé ajustes en el abastecimiento de agua en algunas zonas del país.



La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró, el pasado 27 de mayo, alerta verde para regiones del Pacífico y el Valle Central debido a los posibles efectos del fenómeno, que se espera se prolongue hasta el 2027.



La presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, indicó este miércoles durante la conferencia de prensa semanal desde Casa Presidencial, en Zapote, que la institución trabaja en el fortalecimiento de sus sistemas de abastecimiento para atender la situación.

“Ahorita estamos trabajando en incorporar mayores caudales a nuestros sistemas para poder atender dicha emergencia. También se gestionarán abastecimientos nocturnos en algunas localidades para mantener niveles adecuados en los tanques de almacenamiento.

"Además, se dispone de cisternas institucionales para suministrar agua en aquellas comunidades donde el recurso no llegue de manera continua y se brindará apoyo a las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (ASADAS)", dijo Sáurez.

En cuanto al suministro eléctrico, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, afirmó que las proyecciones institucionales no contemplan interrupciones del servicio por efecto del fenómeno climático.



“No vamos a tener apagones por el fenómeno de El Niño”, manifestó Acuña.



Según explicó, las estimaciones muestran un déficit en las precipitaciones que reducirá la generación hidroeléctrica. Ante este escenario, la institución acelera la incorporación de cerca de 100 megavatios de generación solar provenientes de proyectos privados y de una nueva planta solar del ICE. Asimismo, indicó que se desarrolla un proceso de alquiler de generación térmica para contar con respaldo en caso de contingencias.



Por su parte, el director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Werner Stolz, señaló que el fenómeno de El Niño se encuentra consolidado y que la temperatura del mar registra valores entre dos y tres grados centígrados por encima de lo normal.

“El fenómeno de El Niño está consolidado, hay un calentamiento bastante importante en el mar y eso modifica todas las condiciones climáticas en el país”, afirmó Stolz.

Stolz indicó que la provincia de Guanacaste ha sido la región más afectada por el déficit de lluvias. De acuerdo con los registros del IMN, algunas zonas de la provincia acumularon cero milímetros de precipitación durante mayo, cuando históricamente se esperan alrededor de 200 milímetros. Además, otras regiones del país registraron un déficit de lluvias cercano al 60% durante ese mismo mes.



Las proyecciones apuntan a una reducción de las precipitaciones de entre un 25% y un 50% en lo que resta del año, principalmente en el Pacífico, el Valle Central y sectores de la Zona Norte.



La alerta verde emitida por la CNE comprende varios cantones del Pacífico Norte, Pacífico Central y Valle Central. Entre ellos figuran Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Puntarenas, Quepos, San Ramón, Alajuela, Escazú, Desamparados, San José, Curridabat y La Unión, entre otros.

