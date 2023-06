¿Quinto extranjero? Esto dicen técnicos sobre el tema

"No veo mal que venga, pero eso sí, que venga a hacer diferencia. Que sea mejor que los que hay. Que no venga a ser banca todo el torneo, tiene que ser muy bien escogido y hacer diferencia en el equipo".

"La mayoría de los extranjeros que vienen no hacen diferencia. Si usted me dice que vamos a traer más Marianos y Marceles diría sin miedo sí, con cinco estaríamos muy bien, porque realza nuestra Primera División, pero con los que vienen no, porque quitan campo a nuestros jugadores y se llevan mucha plata que sería mejor invertir en ligas menores".

"Me parece mal. No estoy de acuerdo, me parece que deberían ser tres, no cuatro, porque quita espacio a jóvenes y a jugadores ticos, que es lo que necesitamos. Los extranjeros a veces son un riesgo, no aportan nada, salarios más altos que los jóvenes, entonces no estoy de acuerdo".