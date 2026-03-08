¿Quiere su casa propia? Banhvi ofrece tres tipos de bonos para la clase media este 2026

El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) puso a disposición de las familias de clase media tres tipos de subsidios para la adquisición de vivienda durante este 2026.

La información sobre los requisitos y el proceso de solicitud está disponible en las entidades autorizadas y también en la ExpoConstrucción, que se realiza este fin de semana.

Según Luis Ávalos, subgerente del Banhvi los beneficios incluyen diferentes opciones de bono o subsidio, y para acceder al bono y al crédito familiar, los solicitantes deben contar con ingresos mensuales entre 485.000 y 1.940.000 colones.

Por su parte, la ministra de Vivienda, Grettel Vega, recordó que el Banhvi también puede cubrir la prima del crédito hipotecario al momento de comprar la vivienda, lo que facilita el acceso a una casa propia.

En ExpoConstrucción, el Banhvi tiene un stand informativo donde los interesados pueden recibir orientación sobre los requisitos, los tipos de subsidio disponibles y los pasos para gestionar el crédito.