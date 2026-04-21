¿Quiere estudiar en el extranjero? Feria reunirá más de 30 opciones de becas

La posibilidad de estudiar en el extranjero estará más cerca para quienes asistan a la feria “Oportunidades de Estudio y Becas en el Exterior 2026”, un evento gratuito que reunirá a más de 30 expositores entre embajadas, agencias de cooperación y centros de educación superior.



La actividad se llevará a cabo en el CENAC (Anfiteatro Fidel Gamboa) los días 21 y 22 de abril, con horarios de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. el primer día y de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. el segundo.



Los asistentes podrán conocer opciones de becas parciales y totales, así como programas académicos en distintas áreas, que incluyen grados, maestrías y doctorados.



Además, la feria ofrecerá modalidades de estudio presencial, híbrida y virtual, lo que amplía las oportunidades para distintos perfiles de estudiantes y profesionales.



El evento está abierto al público en general y busca acercar la oferta internacional de educación a quienes estén interesados en continuar su formación fuera de Costa Rica.

