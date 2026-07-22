¿Quiere comprar o construir casa? Estos son los requisitos para obtener el bono del Banhvi

Las familias de clase media tienen la posibilidad de comprar, construir o mejorar una vivienda con el respaldo de un bono de vivienda otorgado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Este beneficio consiste en un subsidio que oscila entre los ¢5,8 millones y los ¢9,6 millones, dependiendo de los ingresos del núcleo familiar, y puede utilizarse para adquirir una casa, construir en un lote propio o realizar mejoras en una vivienda.

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación (ver video adjunto en la portada).

Entre ellos, los solicitantes deben formar parte de un núcleo familiar que viva bajo el mismo techo y comparta las responsabilidades del hogar.

Además, no pueden ser propietarios de una vivienda ni poseer más de un inmueble. Sin embargo, quienes ya cuenten con un lote sí pueden optar por el bono para construir su casa en ese terreno.

Otro requisito es que la familia no haya recibido anteriormente un bono de vivienda, ya que este subsidio se otorga una única vez.

En cuanto a los ingresos, la suma de los salarios brutos de todos los integrantes del hogar que trabajan no debe superar los ¢1.940.000 mensuales.

Asimismo, las personas interesadas deben ser costarricenses o contar con un Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX).

¿Cómo realizar el trámite?

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la solicitud debe presentarse exclusivamente a través de una entidad autorizada por el BANHVI, como bancos públicos y privados, mutuales o cooperativas.

El proceso inicia con la entrega de la documentación requerida. Posteriormente, se realiza un avalúo del proyecto o de la vivienda que se pretende adquirir, para lo cual deberán presentarse los planos de construcción o las alternativas de compra.

Luego continúa la etapa de revisión y aprobación de la solicitud y, finalmente, se lleva a cabo la formalización y el desembolso de los recursos.

El Banhvi recuerda que la lista completa de entidades autorizadas para tramitar este beneficio está disponible en su sitio web oficial.



