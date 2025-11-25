¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de la jornada 16 del Apertura?

Regresó el fútbol de la Primera División y, luego de tres días de partidos, todo comienza a encaminarse hacia las semifinales. Repasamos los ganadores y perdedores de la jornada 16 del Apertura.

Ganadores: Cartaginés

Los brumosos fueron a la casa de Pérez Zeledón, ganaron con solvencia y ya son semifinalistas.

Las dolorosas eliminaciones en la última fecha de los dos torneos anteriores parecen cosa del pasado y los blanquiazules se perfilan como una oncena complicada.

Perdedores: Saprissa y Herediano

El empate del sábado en Tibás dejó a los morados lejos de pelear por el primer lugar y a los rojiamarillos cerca de despedirse del certamen tras 18 fechas, sin poder luchar por el tricampeonato.

El punto que cosecharon hizo poco o nada por sus aspiraciones.

Ganadores: Liberia

Los dirigidos por Cardozo se han mantenido arriba, pese a sus altibajos, y a falta de dos fechas, solo una catástrofe los dejaría fuera de semifinales.

Liberia juega bien y no será un rival fácil.

Perdedores: San Carlos

Los Toros del Norte siguen sin encontrar su rumbo y acumulan derrota tras derrota. El sótano parece ser el punto final de una temporada para el olvido.