¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de la jornada 16 del Apertura?
A falta de dos fechas, el panorama de la fase regular es cada vez más claro.
Regresó el fútbol de la Primera División y, luego de tres días de partidos, todo comienza a encaminarse hacia las semifinales. Repasamos los ganadores y perdedores de la jornada 16 del Apertura.
Ganadores: Cartaginés
Los brumosos fueron a la casa de Pérez Zeledón, ganaron con solvencia y ya son semifinalistas.
Las dolorosas eliminaciones en la última fecha de los dos torneos anteriores parecen cosa del pasado y los blanquiazules se perfilan como una oncena complicada.
Perdedores: Saprissa y Herediano
El empate del sábado en Tibás dejó a los morados lejos de pelear por el primer lugar y a los rojiamarillos cerca de despedirse del certamen tras 18 fechas, sin poder luchar por el tricampeonato.
El punto que cosecharon hizo poco o nada por sus aspiraciones.
Ganadores: Liberia
Los dirigidos por Cardozo se han mantenido arriba, pese a sus altibajos, y a falta de dos fechas, solo una catástrofe los dejaría fuera de semifinales.
Liberia juega bien y no será un rival fácil.
Perdedores: San Carlos
Los Toros del Norte siguen sin encontrar su rumbo y acumulan derrota tras derrota. El sótano parece ser el punto final de una temporada para el olvido.