¿Quiénes son Los Costeños, grupo criminal colombiano vinculado a "Pecho de Rata"?

La organización criminal liderada por Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", mantenía presuntos vínculos con Los Costeños, una estructura colombiana señalada por exportar drogas a distintos países y que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), abastecía de cocaína y marihuana a la red que operaba en el Caribe Sur de Costa Rica.

Así lo confirmó este martes el director interino del OIJ, Michael Soto, durante los allanamientos del caso Riverside, considerada por las autoridades como la operación más grande en la historia del organismo.

​"De acuerdo a nuestra investigación, esta estructura criminal de López Vega tiene vínculos muy fuertes con una estructura criminal de origen colombiano conocida como Los Costeños, que es del sector de Barranquilla, Colombia, que utilizaban toda la costa atlántica para descargar alijos importantes de cocaína y marihuana aquí en el sector de Cahuita, de hecho tenemos evidencia documental importante al respecto", afirmó Soto.

Según la investigación, embarcaciones procedentes de Colombia llegaban a la costa caribeña costarricense para entregar cargamentos de droga que luego eran almacenados y distribuidos dentro y fuera del país.

El director interino del OIJ señaló que Los Costeños están dedicados al tráfico internacional de drogas.

​"La investigación nuestra dice que tenían vínculo directamente con Pecho de Rata, de tal forma que venían embarcaciones desde Colombia hacia este sector de Cahuita, de Caribe Sur. "Aquí descargaban, tenemos inclusive documentados algunos de las descargas de drogas, almacenaban y en el caso de la marihuana, la distribuían hacia el resto del país", detalló el jerarca.

Las autoridades indicaron que la estructura utilizaba el Caribe Sur como punto de recepción de cargamentos. Posteriormente, la droga era trasladada al Valle Central para su distribución.

​"Salía desde la costa atlántica de Colombia, las embarcaciones llegaban aquí a la costa atlántica costarricense, principalmente el sector de Cahuita o toda esta zona del Caribe Sur. Rrecibían, almacenaban, embodegaban acá en algunas caletas que hemos localizado el día de hoy. Posteriormente de eso, transportaban esta droga hacia el Valle Central", explicó Soto.

La operación Riverside incluye 97 allanamientos en 141 estructuras y busca desarticular la organización que quedó operando tras la extradición de López Vega a Estados Unidos.

La investigación también vincula a familiares del supuesto narcotraficante. El OIJ busca a cuatro de sus hijos, mientras que su pareja sentimental se encuentra fuera del país.

De acuerdo con las autoridades, la organización funcionaba con una estructura jerárquica y tenía conexiones internacionales.

​"Aquí es importante indicar que la estructura estaba muy bien constituida, con un líder, sublíder, la participación de los hijos, la pareja sentimental de este sujeto, así como personas que se dedicaban al área de la recepción almacenaje de drogas, personas que se dedicaban al área ya de la violencia", manifestó.

Soto aseguró que la agrupación operaba con características similares a las de un cártel.

​"Entonces estamos hablando otra vez, aquí en la provincia de Limón, un grupo que operaba como cártel, con conexiones internacionales, con tráfico de drogas hacia Europa y Estados Unidos", concluyó.

Por el momento, se desconoce cuánto tiempo tenían Los Costeños y la organización criminal de López Vega de operar en el país.



