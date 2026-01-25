¿Quiénes se están enfermando más con la nueva variante de la influenza en Costa Rica?

El aumento de casos de influenza en el país no solo ha elevado las cifras generales de contagio, sino que también ha puesto bajo la lupa a una variante específica del virus: el subclado K de la influenza A (H3N2).

Pero, ¿qué significa eso y a quiénes está afectando más?

De acuerdo con el doctor Hebleen Brenes, encargado del Centro Nacional de Influenza del Inciensa, los casos identificados de esta variante se han presentado con mayor frecuencia en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 50, dos grupos que ya de por sí son considerados de mayor riesgo frente a la influenza.

La influenza A (H3N2) es uno de los tipos de gripe que circulan cada año. Dentro de ese mismo virus existen variaciones genéticas más pequeñas, conocidas como subclados, que se vigilan para entender cómo se está comportando la enfermedad. Uno de ellos es el K, que actualmente se mantiene bajo seguimiento en Costa Rica.

Hasta ahora, Inciensa ha confirmado 39 casos de este subclado mediante vigilancia genómica. Sin embargo, los especialistas aclaran que este número no representa la totalidad de contagios, ya que solo una parte de las muestras positivas se envía a secuenciación.

¿Qué tan presente está el subclado K?

Según datos del Centro Nacional de Referencia de Virología (CNRV), el 21% de las muestras de influenza A que han sido secuenciadas corresponde al subclado K.

Además, desde noviembre del año pasado, la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS ha reportado alrededor de 1.500 casos positivos por influenza A.



De esos, 1.262 han sido identificados como influenza A (H3N2), y dentro de ese grupo se detectaron los 39 casos del subclado K.

Solo en las primeras semanas de este año, la CCSS ya registra cerca de 1.000 muestras positivas por influenza A, lo que refleja una alta circulación del virus en general.

Aunque se trata de un subgrupo dentro del virus, los datos clínicos llaman la atención: cerca del 30% de los casos confirmados con subclado K requirió hospitalización, según la información enviada por los centros médicos al analizar las muestras.

Esto refuerza la importancia de extremar cuidados en las personas más vulnerables.

¿Dónde se ha detectado?

La influenza A (H3N2) ya circula en casi todo el país, pero el subclado K aún no se ha detectado en dos regiones: Chorotega y Huetar Atlántica, según las muestras analizadas.

Las autoridades de salud recalcan que no existen lineamientos distintos para el subclado K de la influenza A (H3N2), por lo que las recomendaciones se mantienen iguales a las de la influenza estacional.

Entre las principales medidas están: vacunarse, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse al toser o estornudar y usar mascarilla si se presentan síntomas. El experto también subrayó la importancia de proteger especialmente a niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.