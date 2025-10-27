¿Quiénes quedaron como ganadores y perdedores de la jornada 14?
Los 10 equipos de la Primera División dieron un paso más hacia la recta final de la primera fase del Apertura 2025.
Ganador: Ricardo Blanco
El lateral del Deportivo Saprissa superó ocho operaciones y, luego de más de dos años sin jugar, regresó a sumar minutos en la Primera División.
Ganador: Herediano
La victoria ante Cartaginés le permite a los de Jafet Soto recortar distancias con los brumosos, que son cuartos en la tabla. El bicampeón nacional se mantiene con vida y al acecho.
Perdedores: Pérez Zeledón y Puntarenas
Los Guerreros del Sur y los porteños sufrieron sendas derrotas ante Saprissa y Alajuelense, respectivamente. Esto significa que no pudieron avanzar en sus intenciones de entrar en zona de clasificación, mientras que los brumosos y liberianos se les acercaron.
Ganador: Sporting FC
Por primera vez en el torneo, los albos dieron un golpe sobre la mesa. Le ganaron a Liberia y, aunque siguen en la parte baja, dejaron claro que hay con qué buscar salir de la incómoda posición.
Ganadores: Alajuelense y Saprissa
El primero y el segundo de la clasificación ganaron. El tercero y el cuarto perdieron, lo que significa que manudos y morados se alejaron de Liberia y Cartaginés.