¿Quiénes quedaron como ganadores y perdedores de la jornada 14?

Ganador: Ricardo Blanco

El lateral del Deportivo Saprissa superó ocho operaciones y, luego de más de dos años sin jugar, regresó a sumar minutos en la Primera División.

Ganador: Herediano

La victoria ante Cartaginés le permite a los de Jafet Soto recortar distancias con los brumosos, que son cuartos en la tabla. El bicampeón nacional se mantiene con vida y al acecho.

Perdedores: Pérez Zeledón y Puntarenas

Los Guerreros del Sur y los porteños sufrieron sendas derrotas ante Saprissa y Alajuelense, respectivamente. Esto significa que no pudieron avanzar en sus intenciones de entrar en zona de clasificación, mientras que los brumosos y liberianos se les acercaron.

Ganador: Sporting FC

Por primera vez en el torneo, los albos dieron un golpe sobre la mesa. Le ganaron a Liberia y, aunque siguen en la parte baja, dejaron claro que hay con qué buscar salir de la incómoda posición.

Ganadores: Alajuelense y Saprissa

El primero y el segundo de la clasificación ganaron. El tercero y el cuarto perdieron, lo que significa que manudos y morados se alejaron de Liberia y Cartaginés.



