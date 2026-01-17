¿Quiénes deberían hacerse prueba que detecta cáncer antes de que aparezcan síntomas?

El cáncer de páncreas y el de ovario tienen algo en común: crecen en silencio. Cuando aparecen los síntomas, muchas veces la enfermedad ya está avanzada y las opciones de tratamiento son limitadas.

Eso podría empezar a cambiar en Costa Rica.

Una simple muestra de sangre permite hoy identificar señales de estos tumores —y de otros siete más— incluso antes de que el cuerpo dé las primeras alertas. La tecnología, llamada Oncoseek, ya está disponible en el país gracias a la Universidad de Costa Rica (UCR).

No busca tumores, masas ni imágenes. Busca algo más sutil: las huellas biológicas del cáncer cuando apenas empieza.

Funciona mediante una biopsia líquida. Con solo 8 mililitros de sangre, se analizan seis marcadores tumorales que circulan en el cuerpo cuando algunas células comienzan a transformarse. Un algoritmo de inteligencia artificial integra esos marcadores y detecta patrones mínimos que podrían indicar el inicio de un tumor.

“Son marcadores que ya se usan en la clínica para monitorear muchos cánceres, pero ahora, al integrarlos con inteligencia artificial, podemos levantar una alerta ultratemprana”, explica el Dr. Rodrigo Mora, director del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica) de la UCR.

La prueba no entrega un simple resultado positivo o negativo. Clasifica al paciente en riesgo bajo, intermedio o alto para nueve tipos de cáncer: páncreas, ovario, mama, estómago, esófago, hígado, intestino, pulmón y linfoma. Además, señala el órgano más probable de origen, lo que permite acelerar los estudios médicos.

Si el riesgo es intermedio o alto, el sistema activa una ruta que incluye enfermería, orientación clínica y acompañamiento psicológico, para guiar al paciente sobre los siguientes pasos.

“La prueba no sustituye los métodos diagnósticos tradicionales. Lo que hace es adelantar el reloj del cáncer”, señala Mora. “Nos permite buscar la enfermedad cuando todavía es posible actuar”.

¿Quiénes deberían hacerse esta prueba?

Aunque cualquier persona puede acceder a ella, Oncoseek está pensada principalmente para quienes tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer.

Según los especialistas, debería priorizarse en:

Personas mayores de 50 años.

Personas con antecedentes familiares de cáncer.

Personas con mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad.

Fumadores.

Personas con diabetes.

Personas con sobrepeso u obesidad.

Personas con exposición a sustancias tóxicas.

En estos grupos, la recomendación es realizarla una vez al año, como una forma de vigilancia continua, especialmente para tumores como el de páncreas y ovario, conocidos por avanzar sin síntomas hasta etapas muy tardías.

Oncoseek se aplica en el Cicica de la UCR, que se convierte así en la primera institución de Centroamérica y el Caribe en ofrecer esta tecnología. El costo ronda los ₡90.000 y los resultados se entregan en aproximadamente dos semanas.