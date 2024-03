"¡Queremos agua!": Vecinos de Hatillo vuelven a bloquear Circunvalación

"La gente cree que esto es un capricho. Yo soy de Hatillo 1 y ahí nunca se ha ido el agua en su totalidad, pero van tres días en los que puedo decir que he tenido agua una hora y media, 15 minutos... pero ayer (domingo) fue el colmo. Ayer del todo no hubo. Nos mandan una cisterna en la madrugada del sábado que no alcanzó. La gente está molesta.