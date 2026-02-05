Queda en firme normativa que regula cabello de colores y tatuajes en centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó la mañana de este jueves, en conferencia de prensa, los cambios que se implementarán en el ciclo lectivo 2026.

Entre los cambios destacan la aprobación de una normativa interna en todos los centros educativos del país, que regula la presentación persona y el uso de accesorios, entre ellos bigote, tatuajes, accesorios, cabello con tintes, maquillaje, pestañas postizas, uñas esmaltadas, modificaciones corporales, entre otros.

Este mismo proyecto implementará la revisión de bultos de los estudiantes, para garantizar la integridad de la comunidad educativa y lineamientos para el ingreso de personas ajenas a las escuelas y colegios.

Otro cambio, que ya había sido anunciado, es la modificación al Reglamento de Uniforme Oficial en las instituciones educativas públicas.

​Además, está en aprobación por el Consejo Superior de Educación la separación de la Prueba Nacional Estandarizada en asignaturas individuales, como la de escritura; y aumentar el tiempo asignado para cada prueba.

Respecto a la conducta, el Consejo Superior también valora un reglamento que regula el vapeo, bullying, ciberbullying y uso de celulares.

​Calendario lectivo 2026

Sobre el calendario lectivo, Leonardo Sánchez, ministro de Educación, recalcó que las clases arrancarán formalmente el lunes 23 de febrero, ya que del 9 de febrero al 20 del mismo mes, el personal docente y administrativo recibirá capacitación.

Las vacaciones de medio año se extenderán del 6 al 17 de julio, mientras que el curso lectivo acabará, oficialmente, el 9 de diciembre.



Los actos de graduación se celebrarán los días 10 y 11 de diciembre.



El ministerio precisó que el curso lectivo se dividirá en dos periodos: el primero del 23 de febrero al 3 de julio y el segundo del 20 de julio al 9 de diciembre.



El ciclo lectivo 2026 arrancará con una matrícula de 1.088.959 estudiantes, divididos entre 5.315 escuelas y colegios, entre públicos y privados.