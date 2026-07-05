¿Qué tienen en común un cas, café, piña y jengibre? Emprendedor los convirtió en licores

Con la misión de convertir la riqueza natural de Costa Rica en una carta de presentación para el mundo, un costarricense creó Selva Viva Natural Spirits Company, un emprendimiento que busca revolucionar la industria nacional de bebidas premium mediante la creación de licores elaborados con ingredientes locales e inspirados en la biodiversidad del país.

El nombre Selva Viva refleja la esencia del proyecto. Desde los cultivos hasta las manos de los productores que cosechan y transforman los ingredientes, Sergio Lizano busca rendir homenaje a la biodiversidad, la agricultura y los paisajes costarricenses, promoviendo el uso de materias primas nacionales y fortaleciendo el trabajo de productores locales.

La visión es construir una marca capaz de evolucionar constantemente mediante el desarrollo de nuevos productos que representen la riqueza natural del país.

Lizano explicó a Teletica.com que el proyecto nació desde la cocina de su casa con el objetivo de llenar un vacío existente en la industria nacional.

"Queríamos crear un licor nacional moderno, inspirado en la flora y fauna de Costa Rica, pero que también tuviera la capacidad de competir en el mercado internacional", comentó.

El emprendedor señaló que, aunque Costa Rica cuenta con bebidas tradicionales ampliamente conocidas a nivel local, todavía hace falta un licor que sea identificado mundialmente de la misma forma que el tequila representa a México o el pisco a Perú.

"Costa Rica necesita una representación todavía más fuerte en el área de licores. No deberíamos limitarnos únicamente a los licores tradicionales; también podemos desarrollar productos premium capaces de competir a nivel mundial", afirmó.

Un camino lleno de desafíos

El emprendedor reconoció que desarrollar un licor en Costa Rica representa un proceso complejo debido a los requisitos regulatorios y la obtención de permisos.

La idea nació hace tres años, pero FireMonkey llegó al mercado hasta el año anterior tras superar un largo proceso de pruebas, desarrollo y trámites. Este año fue el turno de Tierra de Cas, mientras que los siguientes productos ya se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo.

Lizano recordó que las primeras pruebas comenzaron en la cocina de su casa, realizando maceraciones artesanales con diferentes concentraciones de alcohol antes de trasladar el proceso a una planta de producción industrial.

"Fue una aventura que requirió mucha paciencia y aprendizaje. Después de más de un año de pruebas, logramos obtener el producto que buscábamos", explicó.





El valor de emprender

Más allá de los licores, Selva Viva también busca inspirar a otros emprendedores.

Para Lizano, el éxito no depende únicamente de una buena idea, sino de la capacidad de aprender de los errores y mantener la perseverancia.

"Probablemente muchos emprendimientos no funcionen, pero cada uno deja un aprendizaje. Lo importante es entender qué necesita el mercado y nunca dejar de perseverar. Una buena idea sin perseverancia difícilmente llegará lejos", concluyó.

Mientras FireMonkey, elaborado con piña, jengibre, cúrcuma, hierbas y especias, está orientado hacia los sabores dulces, Tierra de Cas apuesta por un perfil más ácido gracias al característico sabor del cas, una fruta emblemática de Costa Rica.

Su proyecto continuará expandiéndose durante este 2026 con dos nuevas propuestas: Mecatazo y Vulcania. El primero estará dirigido a quienes prefieren sabores salados y umami, incorporando ingredientes como tomate, zanahoria, jengibre, chiles y especias naturales.

Por su parte, Vulcania será un licor de café premium elaborado con café de altura cultivado en las faldas del volcán Poás, cacao natural, vainilla y un proceso de añejamiento en madera de roble que aportará notas amargas y maderosas.

Con estas cuatro propuestas, Lizano busca abarcar los principales perfiles del paladar: dulce, ácido, salado y amargo, y que sus sabores sean capaces de conquistar tanto el mercado nacional como el extranjero y dejar en alto el nombre de Costa Rica.