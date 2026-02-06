¿Qué tiene que tener un buen portero? Este fue el mensaje de Iker Casillas a los ticos

A sus 44 años, Iker Casillas estará este sábado en el Clásico de las Leyendas en el Estadio Nacional.

Casillas estuvo este viernes en conferencia de prensa y tuvo unas palabras sobre qué tiene que tener un buen portero y qué le diría a los ticos.

"En la portería todo va evolucionando, yo no comparto que un portero tiene que medir 1.90 mts para tapar balones, tiene que parar las bolas que van para adentro y las que van para afuera no meterlos, es tan simple como eso", comentó Casillas. Y agregó: "Teniendo un ídolo y referente a nivel global como puede ser Keylor Navas, habrán comparaciones, Keylor es Keylor, evidentemente está en una etapa que no está como cuando estaba en Real Madrid y PSG, pero sigue siendo Keylor Navas, y cualquier comparación que pueda haber con él me parecería injusta por la gente que empieza, es un referente muy bueno".

Casillas también indicó que hay otros grandes arqueros a nivel internacional que son referentes como Courtois, Oblak, Neuer, entre otros.

Sobre si Navas debe seguir en Selección Nacional, Casilla indicó "si Keylor está bien y quiere seguir en la Selección por qué no va a ir".

"No es cuestión de pensar que dentro de cuatro años va a tener 44, es que a lo mejor se necesita alguien que esté en condiciones óptimas para poder clasificar al equipo para ese Mundial y luego ya se verá, si él se muestra contento, ilusionado y el seleccionador que esté considera que tiene que llevarle... es un portero consagrado, de muchísima experiencia, debe ser bueno para enseñar a la gente que viene por debajo, tener un espejo donde puede aprender", añadió.

Eso sí, Casillas dejó claro que "cualquier jugador que venga joven ahora, va a haber una comparación y será con Keylor, cada uno tiene que hacer su camino, con su esfuerzo y empeño hacerse un hueco en el mundo del fútbol en Costa Ric".

Clásico de Leyendas

Tras confirmarse los nombres de Iker Casillas, Guti, Makélé y Pepe por parte del Real Madrid Leyendas; así como Puyol, Ronaldinho, Rivaldo y Javier Saviola, por parte del Barça Legends, ahora se unen otros futbolistas que también trascendieron en ambos equipos.

Por parte del Barça estarán:

Gaizka Mendieta , histórico centrocampista del FC Barcelona y de la Selección Española.

Phillip Cocu , uno de los jugadores más regulares del Barcelona y referente de la Selección de Países Bajos.

Vítor Baía , guardameta portugués de enorme jerarquía y trayectoria internacional.

Ludovic Giuly , delantero francés indispensable en el Barcelona y en su selección durante su carrera.

Juan Pablo Sorín, mundialista argentino y destacado lateral del FC Barcelona.

Por parte de los merengues estarán además:

Edwin Congo , delantero colombiano de gran talento, figura del Real Madrid y seleccionado nacional.

Raúl Bravo , uno de los jugadores más constantes del conjunto blanco y de la Selección Española.

Iván Campo , zaguero de amplio recorrido internacional con el Real Madrid y la selección española.

Sávio, media punta brasileño que fue pieza constante durante cinco temporadas en la Casa Blanca.

Cabe resaltar la productora Experiencias MKP mantiene habilitada una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas, vigente desde el 28 de enero hasta agotar existencias. Las entradas pueden adquirirse en www.kuikpei.com.

Los precios regulares del evento son: Sol Norte y Sur $100, Sombra Este y Oeste $130, Balcón Este y Oeste $195 y Platea Este y Oeste $230, a los cuales se les aplicará el descuento en las localidades seleccionadas.



