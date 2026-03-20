¿Qué sucede con las operaciones del Juan Santamaría durante entrega de Celso Gamboa?

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) es el escenario de un evento histórico: la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa.

Pero, ¿cómo opera la principal terminal aérea del país, en medio de la llegada de vehículos blindados —conocidos como "Bestias"— que trasladaron al también exfiscal y al presunto narcotraficante Edwin "Pecho de Rata" López? ¿Cómo es que funciona esta puerta de acceso al territorio nacional para turistas, en medio de decenas de oficiales fuertemente armados y francotiradores?

Contra todo pronóstico, la respuesta es que "en total normalidad", según el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo.

"Las operaciones aeronáuticas del aeropuerto se mantienen en total normalidad y no hay ningún tipo de situación especial", señaló el jerarca ante consulta de Teletica.com.

Este medio conoce que sobre la terminal pesa una alerta roja en Base Dos, que sirve de sede del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), pero ello no impacta las operaciones del Juan Santamaría. Se trata de una medida que no se imponía desde hace varios años.

Consultado al respecto, Castillo manifestó:

"El tema que usted me menciona es un asunto directamente que está coordinando el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)".

De acuerdo con el director, sobre las operaciones aeronáuticas no hay ningún tipo de alerta declarada.

Lo que también es cierto es que, una vez que el avión matrícula N4982R —que ingresó a eso de las 3:46 p. m. del jueves— esté listo para despegar con Gamboa y López hacia Estados Unidos, este tendrá total prioridad en la pista principal.



