¿Qué se vota este martes en la Federación Costarricense de Fútbol?

Con la renuncia de Juan Carlos Rojas como director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se abrió una disputa por el puesto.

La votación será este martes en la realización de la Asamblea General Extraordinaria a eso de las 12:40 p. m. en el Proyecto Gol.

El campo en el Comité Ejecutivo se lo disputan Roberto Artavia, presidente de Saprissa, y Stewart Gómez, jerarca de Fútbol Playa.



Además, se verán algunos temas varios de interés no solo será la votación para el puesto que está vacante en la silla donde se toman las decisiones más importantes de la Federación.

Polémica

Esta contienda se ha llenado de polémica, incluso Juan Carlos Román, presidente de la Liga de Fútbol Aficionado (Linafa), denunció a Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, ante el Comité de Ética de la FIFA, según un comunicado enviado por dicha liga.

Desde Linafa señalan que "esta acción responde a hechos que, a criterio de Linafa, constituyen actos de coerción hacia esta liga, en el contexto de la próxima asamblea programada para el martes 21 de abril".



Por su parte, la Federación también suministró un boletín en el que destacó que "a la fecha, no ha recibido ninguna notificación oficial sobre la existencia de una denuncia contra el señor Osael Maroto ante instancias de la FIFA".



“En cuanto contemos con información oficial y verificable, la Federación comunicará oportunamente los detalles pertinentes, en apego a los principios de transparencia y responsabilidad institucional”, añadieron.