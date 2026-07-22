¿Qué se sabe del futuro de Fernán Faerron?

El jugador Fernán Faerron se marchó del Cartaginés y aún está por definir su futuro, según dijo su agente Erik Alonso a Teletica.com.

“Estamos por definir”, dijo Alonso, de la firma No Limits & Belhasa Sports.

En enero de 2026, la agencia del futbolista había informado: “Fernán tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa, con el cual ya ha mantenido contacto directo y que ha sido visitado recientemente por el propio jugador”.



Al final, Faerron terminó disputando el Torneo de Clausura con el cuadro brumoso.



En abril, el propio Faerron externó a Diario Extra y a Tigo Sports que “ya hay un contrato firmado, no es como que se pueda romper muy fácil”.



“Veremos si el equipo sube a primera o se mantiene en segunda. Ahí vamos a estar, se tomarán acciones dependiendo de eso. Se manejan otros perfiles, pero yo siempre perteneceré al equipo”, indicó Faerron en esa oportunidad.



El jugador había comentado: “Sería un salto de calidad, algo totalmente diferente, no un préstamo como me ha tocado antes. Me ha pasado que he tenido que regresar porque los préstamos no tenían opción de compra. Ahora sería distinto, con un contrato de dos o tres años; ya ellos decidirán si renuevan”.



Este medio buscó al futbolista, pero no atendió llamadas ni mensajes.