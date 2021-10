¿Qué se puede y qué no se puede hacer con una "offshore"?

La investigación periodística de los “Pandora Papers” volvió a poner sobre la mesa el tema de las “offshore”, empresas u operaciones que personas o compañías crean en otros países con diferentes finalidades.



El nuevo escándalo internacional nombra a corporaciones y empresarios costarricenses dentro de sus hallazgos, precisamente por el uso de estas empresas en algunos países calificados como "paraísos fiscales" o "no cooperantes".

¿Pero son todas ilegales?

El director de Tributación, Carlos Vargas, explicó esta tarde en una amplia entrevista con Teletica.com qué se puede y que no se puede hacer con el uso de estas estructuras.

Vargas precisó que, desde el punto de vista fiscal, cualquier operación legítima con un fin económico real puede justificar el uso de una “offshore” por razones de competitividad, desarrollo o conveniencia.

Sin embargo, subrayó, todo esto debe legitimarse y probarse como una operación económica real.

¿Qué no se puede hacer con una “offshore”?

“En algunas ocasiones, con estas filiales ya no se busca una razón económica real, porque yo podría tener una empresita con un funcionario y lo que busca es diluir la operación por esa vía, obviamente ahí la razón no es de negocio, no busco competitividad ni eficiencia, sino simplemente tratar de trasladar parte de mis utilidades a esa jurisdicción porque tiene una tributación baja o nula, o bien para tratar de generar un mayor gasto que el real, entonces puedo inflar gastos por esa vía para obtener un beneficio fiscal no autorizado”, explicó.