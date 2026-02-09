“Que se comporten mejor”: La petición de un niño a adultos que van a estadios

De manera muy espontánea, un niño tomó micrófono y dijo una verdad incómoda. Además, mandó a comportarse mejor a quienes van a los estadios de Primera División.

Así se desprende de un video del sitio Fanatikos, dirigido por José Núñez, quien está muy de cerca con los aficionados, transmitiendo los banderazos de los clubes, las llegadas de los equipos a los estadios y también las opiniones de los hinchas una vez termina el partido.

"Por amor a Cristo, lo vi bien (el partido)... mucha mala palabra, eso le quiero decir a los aficionados que van al estadio de la Liga, Heredia y todos", dijo el pequeño tras el partido entre la Liga y Herediano en el Morera Soto.

Al ser consultado de si se debían comportar mejor, el niño dijo: "Claro que sí".

Incluso, recientemente, este mismo fin de semana, unos aficionados se fueron a los golpes en el Clásico de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid en el Estadio Nacional.

Además, un hincha intentó meterse a la cancha en el partido entre Liberia y Herediano en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.