¿Qué resolvió este jueves el Banco Central respecto a la Tasa de Política Monetaria?

"El tema está en que tenemos siete meses con inflación negativa, tenemos una entrada de dólares que está inundando este mercado, aquí todo el mundo está ganando en dólares, mientras la tasa de política monetaria siga alta, porque sigue alta, va a seguir teniendo una afectación de tasa de interés alta en el mercado costarricense, va a seguir pegado abajo, no se va a revertir", dijo a Teletica.com.



Por otro lado, Suchar asegura que "los créditos no se van a bajar sustancialmente, aunque la inflación esté en negativo, esto no es ninguna noticia para aplaudir, más bien parece que es una especie de saludo a la bandera, que ha sido la tónica en las últimas cuatro bajadas, que, en vez de buscar una bajada sustancial y fuerte, lo que hemos pedido muchos analistas, que sean 100 puntos base, estos fueron 25, lamentablemente seguimos a nadadita de perro, por decirlo de una manera".