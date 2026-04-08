¿Qué perfiles laborales busca el país? INEC arranca encuesta nacional

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) inició la recolección de datos de la Encuesta Nacional de Demanda Laboral 2026, un estudio que permitirá identificar qué tipos de empleos y perfiles laborales están requiriendo actualmente las empresas en Costa Rica.

La encuesta se desarrollará en todo el país y se extenderá hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de generar información clave para la toma de decisiones en materia de empleo, formación y política pública.

El estudio se aplicará a más de 3.000 establecimientos de los sectores agropecuario, manufactura y construcción, considerados estratégicos para la economía nacional.

Entre los principales datos que se recopilarán destacan las habilidades requeridas, requisitos de contratación, conocimientos en idiomas, jornadas laborales y la existencia de puestos vacantes, información que permitirá conocer con mayor precisión las necesidades reales del mercado laboral.

El proceso estará a cargo de personal debidamente identificado del INEC, que realizará las entrevistas de manera presencial, telefónica o por correo electrónico, según la disponibilidad de los establecimientos seleccionados.

Desde la institución recalcan la importancia de la colaboración del sector productivo, ya que los resultados servirán como insumo para alinear la oferta educativa y de capacitación con la demanda laboral del país.