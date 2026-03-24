¿Qué pasó con los pacientes tras cierre de programa de trasplante hepático del México?

El 12 de mayo de 2023, el Ministerio de Salud ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cerrar el programa de trasplante hepático del Hospital México y trasladó a sus pacientes al Hospital Rafael Ángel Calderón.

La medida se justificó en la alta mortalidad (50% en un año) registrada entre 2017 y 2022, según denunció la ministra de salud Mary Munive (vea video adjunto de Telenoticias).

En total, fueron 35 pacientes trasladados, que luego fueron concentrados en un solo centro médico.

¿Qué ha pasado desde entonces?

"Los pacientes trasladados del Hospital México se ingresaron prácticamente de manera inmediata. Cada caso ha sido abordado de manera individualizada, garantizando continuidad en su atención y asegurando que su situación dentro de la lista responda a criterios técnicos, equitativos y transparentes", indicó la directora del Calderón, Tania Jiménez.

Entre enero y agosto de 2025, se efectuaron 53 trasplantes hepáticos, informó la cartera.

Los pacientes beneficiados pertenencen a una única lista de espera que estan en el Sistema Nacional de Donación y Trasplante (Sinadoc)

Costa Rica marcó un hito histórico el año pasado al duplicar la donación de órganos, al conseguir 57 donantes cadavéricos.

En el caso de los pacientes trasladados, la Caja de Seguro Social aclaró que el cambio no afectó el orden de prioridad de los pacientes, solo el lugar de la cirugía.