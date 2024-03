¿Qué pasará con los recibos de los afectados por cortes de agua en Hatillo?

“Cuando el servicio es intermitente, el consumo no necesariamente es menor a cuando es continuo, porque la gente utiliza la misma cantidad de agua o más. Se da el fenómeno de que las personas, ante la incertidumbre de los horarios, que es lo que estamos tratando de resolver con esta propuesta, junta agua y después la bota, porque cuando vuelve a llegar el agua al tubo ya no quieren usar la guardada porque dicen que es agua estancada, que ya no funciona.