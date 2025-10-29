¿Qué pasará con los estudiantes que tenían tatuajes antes de las nuevas regulaciones?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) valora nuevas regulaciones a piercings, maquillaje y tatuajes en centros educativos (vea video adjunto de Telenoticias).

La cartera pretende implementar una nueva normativa a partir del próximo curso lectivo, en 2026. Sin embargo, persisten muchas dudas respecto a su aplicación.

Por ejemplo, en el caso de los tatuajes: ¿qué sucederá con los ya existentes o con los que tiene el personal de los diferentes centros educativos? ¿Les aplicará la norma?

Los estudiantes deberán reportar los tatuajes que ya posean para evitar incurrir en una falta por este motivo.

Otro de los aspectos que más ha generado preguntas es el del maquillaje. Muchas jóvenes, por ejemplo, lo utilizan como una forma de sentirse mejor con su imagen.

Este tema sigue en discusión, pues aún no se ha definido claramente hasta qué punto se permitirá y cuánto se regulará.

Otro elemento que no pasa desapercibido tiene que ver con las sanciones que pueden aplicarse.

Las nuevas reglas se aplicarán el próximo año, una vez se definan los lineamientos finales y se establezcan los procedimientos para su cumplimiento en cada institución.