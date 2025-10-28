¿Qué pasará con las pruebas estandarizadas ante el cierre de colegios por inundaciones?

El cierre de colegios, debido a las inundaciones que afectan al Pacífico por la influencia indirecta del huracán Melissa, tiene lugar en la semana en la que los estudiantes del último año de secundaria realizan la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa.

De ahí es que surge la duda de qué pasa con esos exámenes en los centros educativos que fueron cerrados lunes, martes y miércoles en la vertiente del Pacífico.

"Cuando nosotros cerramos un centro educativo y estamos inmersos en la aplicación de pruebas, en este caso lo que hacemos es trasladar las pruebas para esos centros educativos para que no se vean afectados con el tema de la aplicación de las mismas. "Estamos con total normalidad con excepción de centros educativos donde estamos cerrando y la prueba que tocaba aplicar ese día", explicó a Teletica.com el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

Las declaraciones se dieron ante los cierres en Guanacaste y Puntarenas, como consecuencia de las condiciones del tiempo en las últimas 24 horas.

La Prueba Estandarizada Sumativa inició el lunes con Estudios Sociales. Para este martes, estaba programada la de Matemática. El miércoles se seguirá con Español, el jueves con Ciencias y el viernes los exámenes terminan con Educación Cívica. En total, son 46.710 los estudiantes que deben aplicar el examen.