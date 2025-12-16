¿Qué pasará con el premio del Gordo Navideño que no se vendió?

Luego de que la Junta de Protección Social (JPS) confirmara que el premio mayor del Gordo Navideño no se vendió, surge la pregunta ¿Qué pasará con los ₡8 mil millones, ₡1.600 millones por entero?

De acuerdo con la entidad, el dinero será entregado a todas las instituciones sociales que son financiadas por medio de la Junta.

La JPS explicó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley N.° 8718, los recursos correspondientes a premios no vendidos y a las utilidades del sorteo serán destinados a fortalecer la labor de las organizaciones de bienestar social que la JPS apoya de manera permanente.

Entre estas instituciones están: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, centros diurnos y hogares de personas adultas mayores, la Cruz Roja Costarricense, así como programas de atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Con respecto a las transferencias de dinero del premio a las entidades beneficiadas, la Junta agregó que “estas se realizarán conforme a los calendarios financieros institucionales”.

En cuanto a los resultados del segundo y tercer premio, el sorteo sí arrojó ganadores en distintas zonas del país.