¿Qué pasa si persiste el empate luego de los 90 minutos en semis del Torneo de Copa?

Todo está en el aire en la definición de los finalistas del Torneo de Copa. La serie entre Saprissa y Liberia está empatada 1-1, al igual que la de Puntarenas FC y Sporting FC.

¿Qué pasa si persiste el empate luego de los 90 minutos de los juegos de vuelta? La organización del certamen informó que en caso de que ambos encuentros terminen empatados en puntos y goles, se procederá directamente a una tanda de penales para determinar el clasificado.

El primer finalista saldrá entre los porteños y los albos. El partido será este sábado a las 6 p. m. en la Olla Mágica.

Hay que recordar que Puntarenas FC fue subcampeón de la Copa en la edición anterior, por lo que sueña con llegar a su segunda final consecutiva.

Por su parte, el duelo definitorio entre morados y liberianos se realizará este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.



La final está pactada para el miércoles 15 de abril a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

