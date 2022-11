¿Qué pasa si paga el marchamo y luego el monto cambia?

Han pasado tres días desde que el Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó su plataforma para consulta y pago del marchamo 2023 y los usuarios siguen reportando variaciones en sus cobros.



Esas diferencias, según las autoridades, se explican por cambios en los valores de referencia que utiliza el Ministerio de Hacienda, a cargo de los ajustes relativos al impuesto a la propiedad de los vehículos, el principal componente del llamado derecho de circulación.

Esa incertidumbre también trae una inquietud a nivel legal: ¿Qué pasa si se paga el marchamo y luego el monto cambia?

“Lo primero es explicar que el cobro del marchamo está establecido por ley, eso no se puede variar, el Estado no puede cobrar más ni menos. Si el Estado me cobra un monto y luego baja, ese dinero me lo tienen que devolver”, afirmó German Morales, socio director de la firma Grant Thornton.