¿Qué pasa si llega noviembre y todavía tengo billetes que ya no circulan?

Si llega el 1.º de noviembre y todavía conserva billetes de las series "A" o "B", no tiene nada de que preocuparse: su valor prevalecerá y podrán cambiarse en cualquier banco del país.

Es decir, únicamente dejarán de servir como moneda válida de pago para transacciones comerciales.

Así lo confirmó el director de Emisión y Valores del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Juan José Leiva, quien explicó que las entidades financieras recibirán los billetes antiguos de forma indefinida, incluso después de que dejen de circular oficialmente.

“Los billetes no pierden su valor nominal. Si al 1.° de noviembre todavía tenemos algunos de la serie 'A' y 'B', lo que hacemos es llevarlos a cualquier entidad financiera. Todas las del sistema financiero nacional los están recibiendo”, indicó Leiva.

El funcionario agregó que lo recomendable es acudir a la entidad donde la persona ya tenga una cuenta bancaria, para que el trámite sea más ágil, ya sea mediante un depósito, un canje por billetes nuevos o un pago directo en ventanilla.

“De momento el servicio de recepción es indefinido, no hay problema para hacer el canje. Si se definiera algún canal oficial cuando quede una cantidad mínima en circulación, el Banco Central lo comunicaría oportunamente”, añadió

Trámites diferentes

Cada institución bancaria tendrá una determinada forma de recibir los billetes, dependiendo de si se es, o no, cliente de la entidad.

El Banco de Costa Rica (BCR), por ejemplo, hizo públicos los lineamientos para gestionar el cambio ahora o después del 1.° de noviembre:



Si es cliente de esa entidad financiera:

Presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado (si la porta de manera física).

Los billetes se reciben todos los días en el horario de atención normal de la oficina que el cliente decida visitar.

El monto de los billetes será depositado en sus cuentas de ahorro o corriente.

Si el monto es mayor a $10.000, se le pedirá llenar el formulario correspondiente de acuerdo con la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ).

). En las cajas de las oficias del banco pueden realizar gestiones con estos billetes, por ejemplo: pagar un crédito, una comisión o una transferencia, entre otros.



Si no lo es cliente:

Presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado (si la porta de manera física)

Se recibirán de martes a jueves, en el horario de atención normal de la oficina que se decida visitar.

Se ofrece la opción de abrirle una cuenta para que realice el depósito de los fondos, si no lo desea se le recibirá y cambiarán los billetes hasta por un monto de ¢100 000 (cien mil colones) por transacción.

La manera más sencilla de identificar si su billete de ¢1.000 saldrá, o no, de circulación el próximo 1.° de noviembre es revisar si en la esquina superior derecha tiene una ventana transparente con la forma de la cara del jefe de Estado, Braulio Carillo.