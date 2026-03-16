"Qué noticia tan dolorosa": Usuarios en redes lamentan muerte de exministra de Salud

La exministra de Salud y expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz Madrigal, murió a los 67 años el pasado domingo 15 de marzo.



De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la causa de muerte fue un paro cardiorespiratorio. Su deceso ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde figuras públicas, colegas, exjerarcas y familiares han destacado su trayectoria y calidad humana.



El expresidente Luis Guillermo Solís Rivera expresó su pesar y recordó a Sáenz Madrigal como una profesional comprometida con la salud pública.

​“A lo largo de su distinguida carrera profesional, la Dra. Sáenz realizó un destacado trabajo que trajo bienestar y protección a miles de costarricenses”, indicó.





Desde Casa Presidencial de Costa Rica también se pronunciaron ante el fallecimiento.



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Desde el sector salud, la exministra María Luisa Ávila Agüero también lamentó el fallecimiento y subrayó la vocación de servicio de Sáenz, señalando que fue “una mujer con un profundo sentido de servicio y amor hacia la salud pública”.

El exministro de Ciencia y Tecnología, Adrián Salazar Solís se sumó a las condolencias, describiéndola como “una amiga y ser humano entrañable”, además de resaltar su vínculo con la comunidad de Puriscal.

Por su parte, el médico y expresidente ejecutivo de la CCSS, Fernando Llorca Castro, destacó su perfil técnico y su impacto en la salud pública.

“Contribuyó significativamente a la salud de todos los costarricenses”, escribió en redes sociales.

A nivel familiar, una de sus sobrinas, Paola Sáenz Salazar, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que la recordó como “otra mamá” y una mujer fuerte.

​“Te amo al infinito tía… Gracias por estar conmigo en los momentos lindos y en las metidas de patas”, escribió, destacando también el ejemplo de amor que representaba junto a su esposo.

Sáenz Madrigal fue ministra de Salud durante la administración del expresidente Abel Pacheco de la Espriella, en el periodo 2002-2006.

Posteriormente, asumió la presidencia ejecutiva de la CCSS en el gobierno de Solís Rivera, de 2014 a 2018, donde enfrentó importantes desafíos institucionales.





