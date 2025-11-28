¿Qué medidas toman la Policía y el Ministerio de Trabajo por el pago de aguinaldos?

El aguinaldo está pronto a caer en las cuentas de cientos de miles de costarricenses. Si bien, esa entrada pone feliz a más de uno, lo cierto es que también los pone en la mira del crimen (vea video adjunto de Telenoticias).

Precisamente, ante la circulación de más dinero en las calles con motivo de las compras de regalos por la Navidad y demás, es previsible que de alguna forma haya quienes aprovechen para cometer asaltos o estafas, a fin de beneficiarse de esos pagos.

Valga recordar que los patronos tienen hasta el 20 de diciembre para depositar los aguinaldos. Entretanto, los trabajadores pueden acceder a este enlace para calcular con una herramienta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) cuál es el monto que deben recibir, según los salarios que recibieron en el año.

A partir del día siguiente, la cartera también habilitará una plataforma en línea para que los empleados puedan denunciar los incumplimientos asociados a ese pago.

"El Ministerio de Trabajo recibe las denuncias, revisa los documentos, hace visitas a los centros de trabajo y, en caso de que identifique un incumplimiento, eleva los casos a los juzgados de Trabajo para que establezca multas. Estas multas oscilan entre los ¢400.000 y los ¢10 millones, aproximadamente", explicó el titular del ramo, Andrés Romero.

Para cuidar esos dineros es que, desde el 1.° de noviembre pasado, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) puso en marcha un operativo que denominó "Preaguinaldo". Desde este viernes, y hasta el 21 de diciembre, este muta a un despliegue mayor por estos desembolsos.

Así, oficiales de la Fuerza Pública empezarán a ser más visibles zonas altamente comerciales para, en la medida de lo posible, evitar que se den asaltos.

En esa misma línea, a los peatones se les recomienda manejar bajas cantidades de efectivo y efectuar la mayor cantidad de pagos posibles con tarjeta.

Debido a que miles de ciudadanos han optado por no portar tanto dinero, el crimen ha echado mano de nuevas modalidades, como las estafas por medios electrónicos.

"Es importante que los más jóvenes que tienen mayores destrezas en el tema tecnológico comparta con su núcleo familiar el resguardo que se debe tener con la información, el no caer en la tentación con mensajes que mandan diciéndoles que se han ganado algo, que tienen que pagar los impuestos, una serie de ardid que se han usado este año para extraer información de las cuentas de las personas", destacó el viceministro de Unidades Regulares, Éric Lacayo.

Asimismo, el jerarca pidió desconfiar al máximo de los extraños, ya que la mayoría de estafas ocurren mediante engaños.

El vocero de igual forma pidió prestar especial atención en la compra de lotería, ya que en estas épocas en las que los ticos buscan su pedacito del Gordo Navideño, suelen venderles billetes sin valor o que corresponden a fechas de sorteo diferentes a las originalmente esperadas.