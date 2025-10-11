'¿Qué llevabas puesto?' llega a la Asamblea Legislativa para crear conciencia sobre violencia sexual

La Asamblea Legislativa alberga desde este miércoles 8 de octubre la exposición internacional '¿Qué llevabas puesto?', una muestra que busca generar conciencia sobre la violencia sexual y cuestionar los estigmas que recaen sobre las personas sobrevivientes.

La iniciativa pretende combatir una de las frases más dañinas y comunes dirigidas a quienes han sufrido una agresión sexual: la idea de que la víctima podría haber evitado el ataque cambiando su forma de vestir.

La exposición está compuesta por réplicas de las prendas que llevaban puestas personas sobrevivientes de abuso sexual en el momento de la agresión, acompañadas de breves fragmentos de testimonios que reflejan el impacto emocional y social de estos hechos.

De acuerdo con la directora de Iz Solutions (gestora de la exposición en Costa Rica) Natalia Hernández, el conjunto expuesto simboliza una historia de valentía y resiliencia, y busca invitar a la reflexión colectiva sobre la cultura de la culpa y la necesidad de empatía hacia las víctimas.

"Muchas veces se le hace esa pregunta "¿que llevabas puesto?" o "¿Por qué estabas a esa hora en ese lugar?", haciéndole creer a la persona que si cambiara su forma de vestir, fuera prevenir el delito, lo cual claramente no es así, porque en la misma exposición vemos la diversidad de prendas que han vestido las personas y aún así se ha dado el delito", indicó Hernández.

Hernández explicó también que esta exposición ha permitido llevar conocimiento acerca de derechos humanos, prevención del delito, sobre qué hacer cuando alguien se acerca y le cuenta a otra persona que fue víctima de una agresión sexual. Indicaciones, como escuchar y no juzgar a la persona.



“¿Qué llevabas puesto?” es una estrategia que se originó en la Universidad de Arkansas y el Centro de Educación y Prevención de la Violencia Sexual de la Universidad de Kansas.

Permanecerá abierta al público en la Asamblea Legislativa hasta el 17 de octubre.

Posteriormente, durante el resto del 2025 y el 2026, la muestra recorrerá distintas instituciones del país, entre ellas el Tecnológico de Costa Rica (en sus sedes de Limón, San Carlos y Cartago), la Municipalidad de El Guarco en Cartago, la Universidad de Costa Rica sede Guanacaste y todas las sedes de la Universidad Nacional.