¿Qué hizo Paulo Wanchope cuando se lesionó y llegó competencia en el Manchester City?
Paulo César Wanchope estuvo con los Citizens del 2000 al 2004.
Paulo César Wanchope llegó a la Premier League en 1997. Derby County, West Ham y Manchester City fueron sus equipos.
Con los Citizens estuvo entre el 2000 y el 2004 y en algún momento compartió camerino con Nicolas Anelka, quien fue seleccionado francés y jugó en equipos como el Real Madrid, Liverpool, PSG y Arsenal, entre varios más.
Wanchope contó en Teletica Radio una anécdota de esos años.
“Siempre cuento esto: cuando yo estaba en el Manchester City, yo tuve una lesión de rodilla, me operaron y me enteré de que iban a contratar a Nicolas Anelka. Yo iba tres veces por día a terapia para estar bien, porque yo quería competir y quería ser el titular”.
“Entonces, por un lado tenía a Anelka, por otro lado tenía a Steve McManaman, tenía en su tiempo también a George Weah. Bueno, imagínense los nombres. Robbie Fowler, gran goleador del Liverpool, en Manchester City. Entonces eso es el alto rendimiento”, concluyó.
La competencia al más alto nivel fue uno de los temas que trató el ahora entrenador.
Chope habló sobre qué se necesita para llegar a ser jugador de la Selección Nacional.
“Elevar el estándar para llegar a la Selección Nacional. A la Selección Nacional no llega cualquiera. A la Selección Nacional no solo llega un buen jugador; llega un buen profesional, una buena persona. Y a partir de ahí se hace la Selección”.
“Si tenemos un jugador que es muy buen jugador, pero es un desastre en su vida personal, pues no puede llegar a la Selección. Hay mucho que discutir”, concluyó.