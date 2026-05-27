¿Qué hizo Paulo Wanchope cuando se lesionó y llegó competencia en el Manchester City?

Paulo César Wanchope llegó a la Premier League en 1997. Derby County, West Ham y Manchester City fueron sus equipos.

Con los Citizens estuvo entre el 2000 y el 2004 y en algún momento compartió camerino con Nicolas Anelka, quien fue seleccionado francés y jugó en equipos como el Real Madrid, Liverpool, PSG y Arsenal, entre varios más.

Wanchope contó en Teletica Radio una anécdota de esos años.

“Siempre cuento esto: cuando yo estaba en el Manchester City, yo tuve una lesión de rodilla, me operaron y me enteré de que iban a contratar a Nicolas Anelka. Yo iba tres veces por día a terapia para estar bien, porque yo quería competir y quería ser el titular”.

“Entonces, por un lado tenía a Anelka, por otro lado tenía a Steve McManaman, tenía en su tiempo también a George Weah. Bueno, imagínense los nombres. Robbie Fowler, gran goleador del Liverpool, en Manchester City. Entonces eso es el alto rendimiento”, concluyó.

​La competencia al más alto nivel fue uno de los temas que trató el ahora entrenador.

Chope habló sobre qué se necesita para llegar a ser jugador de la Selección Nacional.

“Elevar el estándar para llegar a la Selección Nacional. A la Selección Nacional no llega cualquiera. A la Selección Nacional no solo llega un buen jugador; llega un buen profesional, una buena persona. Y a partir de ahí se hace la Selección”.

“Si tenemos un jugador que es muy buen jugador, pero es un desastre en su vida personal, pues no puede llegar a la Selección. Hay mucho que discutir”, concluyó.



