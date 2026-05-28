¿Qué hacer si la Caja le asigna una cita a muy largo plazo?

Los asegurados que consideren lesionado su derecho a la salud por citas con plazos excesivos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuentan con varias alternativas para presentar sus casos.

La institución recuerda que los pacientes pueden reclamar directamente ante la Caja y mantenerse atentos a los reportes, además de revisar constantemente el sistema EDUS para verificar cambios en sus citas.

En caso de que la cita quede demasiado lejana, la tercera instancia es la Contraloría de Servicios. Si la Caja no resuelve, los pacientes pueden acudir a la Defensoría de los Habitantes o presentar un recurso de amparo.

Actualmente, más de un millón de personas esperan atención médica en la Caja, lo que refleja la magnitud del problema en las listas de espera.