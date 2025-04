¿Qué hacer ante un ataque con ácido? CCSS publica guía tras brutal agresión en Cartago

Tras el violento ataque con ácido ocurrido el pasado lunes en la localidad de Cocorí, en Agua Caliente de Cartago, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha emitido una serie de recomendaciones clave para actuar ante este tipo de emergencias, que pueden dejar secuelas graves y permanentes.



El caso que ha conmocionado al país involucra a una mujer de 30 años, de nacionalidad nicaragüense, quien fue atacada con ácido de batería alrededor de las 9:50 p. m., en las cercanías del centro penal.

Según las autoridades, el agresor fue identificado como Luis Calero Peña, de 37 años, también nicaragüense, quien se encuentra prófugo tras lanzar el líquido sobre su expareja.



La Cruz Roja confirmó que la víctima sufrió quemaduras en el rostro, tórax anterior, pecho, brazos y piernas, y permanece internada en estado delicado en la Unidad de Quemados del Hospital San Juan de Dios, en San José.

El ataque, presuntamente motivado por una discusión, está siendo investigado por las autoridades judiciales.



Ante este tipo de emergencias, la CCSS recomienda seguir los siguientes pasos de forma inmediata para reducir el daño causado por sustancias químicas:



Lave con abundante agua limpia durante al menos 30 minutos: el objetivo es arrastrar la mayor cantidad de sustancia química posible. No se debe suspender el lavado antes de ese tiempo.



No aplique otras sustancias: cremas, aceites, vinagre o bicarbonato pueden empeorar la lesión. El uso exclusivo de agua es fundamental.



Retire con cuidado la ropa o accesorios contaminados: esto evita que el ácido siga actuando o que se extienda a otras áreas del cuerpo.



No frote ni toque la herida: el contacto físico puede intensificar el daño y aumentar el riesgo de infección.



Cubra la zona afectada con una gasa limpia y suelta: no se debe presionar la herida. Después, traslade a la persona al centro médico más cercano lo más pronto posible.



Llame al 9-1-1 de inmediato: el reporte oportuno permite activar los protocolos de emergencia y facilitar la intervención médica y policial.