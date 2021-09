¿Qué hacen las llaves USB que se entregan en los juzgados con evidencia?

Cuando los ciudadanos presentan una denuncia ante cualquiera de los juzgados del Poder Judicial, pueden entregar videos y fotos como evidencia en un dispositivo de almacenamiento USB, sin embargo, esta "llave" casi nunca regresa a manos de su dueño.

¿Qué pasa entonces con todas esas memorias USB que se acumulan tras los procesos judiciales?

“Sobre la devolución de las llaves, la misma se podrá devolver al final del proceso si la persona la llega a solicitar. Igualmente, si aporta la prueba en medio del proceso, de otra forma, podrán solicitar la devolución del dispositivo.

“Las llaves de procesos ya terminados se encuentran custodiadas como corresponde, siendo que son prueba de expedientes, en el momento que el expediente pueda ser destruido, igualmente se procederá con las evidencias”, indicaron a Teletica.com.

En el Juzgado de Tránsito del I Circuito Judicial de San José también explicaron que, hasta el momento, ninguno de estos dispositivos, entregados para juicios ya finalizados o cerrados, se ha destruido; también desconocen si pueden ser reutilizados para otros fines.

“Una destrucción de este tipo de dispositivos no se ha realizado, siendo que su utilización no sobrepasa los 10 años, periodo en el cual se pueden disponer para eliminarlos. Al día de hoy no se tiene una instrucción sobre la reutilización”, explicaron.

En el Poder Judicial recuerdan a las personas que también pueden hacer uso de otros métodos para entregar evidencia digital, por ejemplo correo electrónico, CD o fotografías impresas.

“En cuanto a las fotografías y videos que las partes deseen aportar como prueba, se les da la posibilidad de entregarlas vía correo o impresas en caso de fotografías. En caso de que su tamaño digital no lo permita, se solicita lo haga por medio de un dispositivo de almacenamiento masivo, esto comprende desde discos compactos a llaves USB”, acotaron.

Según datos facilitados por la oficina de prensa del Poder Judicial, actualmente el número de llaves que tienen en custodia es superior a 200.