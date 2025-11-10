¿Qué hace el Servicio Fitosanitario con caracoles gigantes africanos que encuentra?

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) confirmó que los caracoles africanos gigantes (Lissachatina fulica) encontrados en distintas comunidades de Heredia son sometidos a un proceso controlado de eliminación que incluye congelación y destrucción por altas temperaturas.



Nelson Morera, director ejecutivo del SFE, explicó a Teletica.com que este procedimiento busca garantizar que los ejemplares mueran sin representar un riesgo biológico.

“En cuanto a la recolección y el manejo para que ellos mueran y poder destruirlos, lo que se hace es que se llevan a congelación y después de 24 horas de estar en congelación ellos mueren; posteriormente, los llevamos a un autoclave para altas temperaturas, prácticamente desnaturalizar el caracol”, dijo Morera.

El SFE informó recientemente sobre la detección de un nuevo foco de esta especie invasora en la comunidad de San Lorenzo, en la provincia de Heredia, siendo este el segundo hallazgo tras el primero registrado el pasado 21 de octubre en Mercedes Sur.



De acuerdo con los especialistas, San Lorenzo podría ser el punto inicial de contaminación, ya que los ejemplares hallados presentan un mayor grado de desarrollo que los encontrados en Mercedes Sur. Ante esto, la institución amplió el área de inspección y estableció nuevos anillos perimetrales para determinar si la plaga se ha extendido hacia comunidades vecinas.



Según las autoridades, la recolección total de caracoles en ambas zonas ya supera los 2.000 ejemplares.



El SFE recordó a la población que el caracol gigante africano representa una amenaza para los cultivos y exportaciones del país. Además, hizo un llamado a no tocar estos animales sin protección: si se encuentra uno, debe manipularse con guantes o una bolsa plástica, colocarse en un recipiente hermético y reportar el hallazgo a las autoridades competentes.