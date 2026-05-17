¿Qué escenario se encontrará el nuevo Gobierno en cuanto al turismo?

Una de las actividades clave de la economía costarricense es el turismo. Y, con la llegada de la presidenta Laura Fernández al poder, el ente encargado de incrementar la visitación en el país sufrió importantes cambios.

No solo William Rodríguez quedó fuera del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), sino que el nuevo presidente ejecutivo, Marcos Vargas, fue nombrado en su lugar, sin el rango de ministro.

Previo a dejar el cargo, Rodríguez concedió una entrevista a Teletica.com, en la que expuso los logros de su gestión y se refirió a los retos que el sector tiene por delante.

"Cuando uno hace un examen retrospectivo de lo que han sido los cuatro años de este gobierno en el sector turismo, desde mi punto de vista, no podemos sentirnos más que satisfechos", indicó.

El expresidente ejecutivo destacó cómo Costa Rica fue uno de los primeros países en superar los registros de visitación previos a la pandemia del COVID-19 (aunque los datos oficiales dicen otra cosa). Ocurrió en 2023, cuando el país creció 2,3% respecto al 2019.





Un año después, el crecimiento llegó a 7,7%, algo "extraordinario" desde el punto de vista del exjerarca.

"El 2025 fue un año retador. Fue un año en que tuvimos una serie de condiciones externas que nos afectaron, pero aun así crecimos un 1%, y, además, el ingreso, el aporte de divisas que hicieron los turistas creció un 2%, lo equivalente a $110 millones", explicó Rodríguez.

Ahí, el también exministro justificó que, en su gestión, el objetivo estaba lejos de ser el crecer por crecer. En ello fue enfático el expresidente Rodrigo Chaves, cuando se le cuestionó por la caída en el ingreso de turistas en algunos momentos de 2025.





Los dos hicieron ver que en su administración (2022-2026) se apostó porque los extranjeros estén acordes con el producto turístico que ofrece Costa Rica.

"Nosotros vemos importantísimo es el aporte de divisas, es decir, gente que venga no en cantidades masivas, sino que venga y que aporte más en la divisa. Y por eso hemos desarrollado igualmente actividades muy específicas orientadas a que la gente aporte más a la economía en ese sentido. "Y eso tiene una relación directa con la estadía. La estadía en el país es una de las estadías más extensas en el mundo. Nosotros tenemos una estadía en promedio entre 12 y 13 días, que para un país pequeño como el nuestro es muy significativo", destacó Rodríguez.

Cuestionado sobre si esa visión eventualmente implicará una reducción en el número de visitantes, el exjerarca indicó que no, sino más bien un crecimiento responsable y con valor.





Para el exministro, el país se merece un retorno adecuado por lo que se paga.

"Yo siempre pongo el ejemplo de los carros. Usted tiene carros de alta gama y tiene carros ahora de precios muy cómodos. Todos tienen cuatro llantas y todos lo transportan a usted de un punto a otro punto. Pero ya no es una cuestión de eso, de que tenga cuatro llantas y de que camine. No, es de lo que significa para usted como persona tener un carro de alta gama o un carro de esas condiciones cómodas de precio. "Entonces, lo que nosotros estamos persiguiendo es ese turismo de alta gama. Y verdaderamente eso no significa dejar de crecer, sino significa crecer, probablemente no en 10%, en 12%, sino crecer en porcentajes mucho más acordes con lo que nosotros pretendemos", comentó el expresidente ejecutivo.

Rodríguez no ve posible que los incrementos en adelante sean de más de un 5%, como ocurría antes.

A ello aunó que porcentajes de ese tipo también son más conformes a los principios y valores que la sociedad costarricense ha adoptado, en cuanto a naturaleza y preservación.

Camino por delante

Desde el punto de vista de William Rodríguez, el principal reto para el sector en los próximos años es definir con claridad la eficacia del turismo y compaginarla con el sector privado.

En esa línea, recordó que esa actividad nació con un carácter social, no económico.

"Yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Yo no me imagino un Monteverde, un Puerto Viejo o La Fortuna, si no fuera por el turismo. Serían probablemente lugares agrícolas y todas esas cuestiones, pero que no hubieran permitido la movilidad social que hoy hemos visto y que, gracias al turismo, las personas que se han dedicado al turismo en esos lugares, hoy tienen casa propia, mandaron a sus hijos a estudiar en la universidad, etcétera. "Entonces, el tema no es cantidad de visitas, el tema no es cantidad de empleos, que es importante; el tema es cómo ayudamos a la movilidad social en este país vía el turismo", insistió el exministro.

Y ahí, una elemental coincidencia, según el expresidente ejecutivo: los sitios de mayor atracción turística son los mismos que tienen menor oportunidad de empleo y que más movilidad social requieren.

El exjerarca destacó entonces la urgencia de "nivelar la cancha" en el Caribe y la Brunca, las regiones con menor desarrollo. Y esa, precisamente, fue la primera instrucción que Laura Fernández giró a Marcos Vargas.

Teletica.com solicitó un comentario al nuevo presidente ejecutivo, pero al cierre de esta publicación, la gestión se mantiene en trámite.