¿Qué es un controlador aéreo y cuáles son sus funciones?

“La seguridad tiene que prevalecer, ante todo, porque, perfectamente, una persona puede morir, eso no es debatible, no existe una excusa que pueda ser tan grande para no invertir en seguridad como se tiene que invertir.

“En la parte de control de tráfico aéreo, en la parte de protocolos aeronáuticos que tienen los pilotos, en la parte cuando una línea aérea quiere poner un avión a volar y tiene que cumplir todos los requisitos que demanda la ley internacional y el país donde está”, acotó el experto.