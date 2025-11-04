¿Qué es un cártel y en qué se diferencia de los grupos que operan en Costa Rica?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anunció, la mañana de este martes, la desarticulación de lo que su director interino, Michael Soto, denominó el Cártel del Caribe Sur.

Cuestionado sobre esa organización, el jefe de la Policía Judicial explicó que, mediante un estudio efectuado por las oficinas especializadas en crimen organizado, se determinó qué es un cártel según la literatura, se comparó con el caso concreto y se determinó que este cumple con tener una facción violenta, una de legitimación de capitales y con el ser transnacional.

Ahora bien, ¿cuáles son las características entonces de un cártel? Para responder a esa pregunta, Teletica.com consultó a tres expertos en materia de seguridad y narcotráfico. Los especialistas coincidieron en que el principal elemento es, justamente, la operación y el dominio de un grupo criminal fuera de las fronteras.

"Normalmente, se le dice cártel a una organización delictiva transnacional. Cuando hablamos de transnacionalidad hablamos de que esta organización opera en dos o más estados diferentes", destacó el exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Carlos Alvarado.

Para la coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), Karen Jiménez, los cárteles se caracterizan por tener una logística global compleja, sofisticada, que incluye el control de rutas marítimas o aéreas, así como de puertos y fronteras.

"Cuando hablamos de cártel son organizaciones criminales que tienen un carácter como si fuera de multinacional, que ya dejan de competir entre ellos y, más bien, se ponen de acuerdo para funcionar. Por ejemplo, una organización criminal de Colombia que produce marihuana, otra organización criminal de aquí que la distribuye, y en lugar de estarse matando entre ellos o quitando clientela, lo que hacen es unirse. Ya a eso se le llama cártel, cuando hay un aspecto transnacional en el tráfico de drogas o de armas", señaló, en cambio, el exfiscal de Crimen Organizado, Osvaldo Henderson.

Tanto el primero como el último de los expertos creen en el análisis hecho por el Organismo de Investigación Judicial, ya que solo los cuerpos policiales que persiguen a esas estructuras tienen total claridad de sus características. A ello debe aunarse que el mismo Soto aseguró que se habían hecho coordinaciones con entidades de Estados Unidos, España y Colombia.

"En Costa Rica no se han conformado cárteles como tal con este nivel de estructura o de capacidades armamentistas, como por ejemplo ha ocurrido en México o Colombia, pero sí existen mini cárteles criollos o el narcomenudeo, que de alguna u otra forma cumplen con algunas características de estos cárteles. Por ejemplo, también cuentan con una organización piramidal, negocios de exportación de droga pero más a nivel local y no transnacional. El narcomenudeo también se dedica a lavar dinero, pero en cantidades no tan cuantiosos", señaló la tercera especialista.

Alvarado considera que, independientemente de si es un cártel o un grupo menor, la diferencia en realidad no es tanta, ya que, de por sí, el crimen organizado se ha “transnacionalizado” y eso ha llevado a que estructuras más pequeñas en Costa Rica trabajen de alguna forma con otras más grandes en el extranjero.

Para el exdirector del Instituto sobre Drogas, la gran diferencia es que existen “vasos comunicantes” entre las organizaciones locales y las extranjeras.

Henderson, por su parte, añadió que los cárteles son más complejos y difíciles de investigar, dada su extensión.

“Un nivel más alto”

Osvaldo Henderson y Karen Jiménez coinciden en que, la determinación de un cártel en el país traerá repercusiones para Costa Rica, tanto en el plano de seguridad como de reputación.

"Yo creo que ya pasamos a un nivel más alto. Es preocupante", señaló el exfiscal.



En ese contexto, Henderson lamentó la respuesta que ha tenido el Gobierno de la República en el combate del narcotráfico.

"Todo esto es como una jerarquía de organización. Entonces, ya un cártel es porque diferentes organizaciones que tienen dominados diferentes territorios o actividades se juntan y se cubren entre ellos. Es algo más difícil de investigar. Entre más organizados es más difícil de investigar. Por eso no se puede dejar que se empoderen tanto y que se adueñen de territorios, o que estos, que además de que se habían adueñado de Limón, lo hicieran también de Puntarenas y Guanacaste. Eso es lo que hay que tratar de evitar", enfatizó Henderson.

Por su parte, la académica apuntó que la existencia de un cártel puede conllevar una mayor violencia.

"Como por ejemplo, ataques directos contra el Estado, como jueces, fiscales, amenazas a funcionarios públicos o periodistas que se dedican a investigar a las estructuras criminales", indicó la experta.

Jiménez recordó que este tipo de situaciones también impactan la reputación de Costa Rica y la política internacional, en el tanto que el país deja de ser visto como de tránsito a un exportador de droga y centro de operaciones del crimen organizado. Esto, desde su perspectiva, pueden afectar el turismo, las inversiones y las relaciones con otras naciones.