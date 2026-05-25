¿Qué es la salmonella? Estas son las formas de contagio y cómo prevenirla

El Ministerio de Salud confirmó este fin de semana que investiga una posible muerte relacionada con un brote de enfermedad transmitida por alimentos asociados a un establecimiento comercial en Ciudad Colón.



Según las autoridades, el evento suma 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el local bajo investigación. Además, 12 pacientes obtuvieron resultados positivos por salmonella.

Ante este escenario surge una pregunta: ¿qué es la salmonella y por qué puede representar un riesgo para la salud?



La salmonella es una bacteria que habita de forma natural en el intestino de aves, mamíferos y otras especies animales. En muchos casos no provoca enfermedad en esos organismos. Sin embargo, puede generar infecciones en humanos tras el consumo de alimentos contaminados.



Así lo explicó el epidemiólogo de la Universidad Nacional (UNA) Juan José Romero, quien indicó que las carnes, huevos y leche no pasteurizada representan algunas de las principales vías de transmisión.

​“La salmonela produce enfermedad en las personas y generalmente llega vía contaminación en los alimentos”, explicó Romero.

La bacteria se multiplica en el intestino tras la ingesta. Luego aparecen síntomas digestivos y generales.



¿Cuáles son los síntomas de la salmonella?



Los síntomas pueden aparecer entre seis horas y tres días después del contagio. El tiempo depende de la cantidad de bacterias ingeridas y del estado de salud de la persona, indicó Romero. A la vez, agregó que algunas personas pueden ingerir salmonella y no desarrollar síntomas.



Entre las manifestaciones más frecuentes están:



Diarrea, con o sin sangre

Dolor abdominal o cólicos

Escalofríos

Malestar general

Dolor de cabeza

Calambres



¿La salmonella se transmite entre personas?



Sí. Aunque no es la vía más frecuente.



La transmisión ocurre por contacto fecal-oral. Esto sucede cuando una persona infectada no realiza un adecuado lavado de manos y contamina alimentos durante la preparación.

​“Podría eventualmente contaminar otros alimentos que vaya a preparar, especialmente si son alimentos crudos”, indicó.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones?



Los grupos más vulnerables incluyen niños pequeños, adultos mayores, personas con sistemas inmunológicos debilitados y pacientes con cáncer o tratamientos inmunosupresores.



La principal complicación es la deshidratación severa por diarrea intensa.

​“El principal problema con las enfermedades diarreicas agudas es la deshidratación”, afirmó Romero.

El especialista recomendó acudir al médico ante diarreas frecuentes, muy líquidas o acompañadas de signos de deshidratación.



¿Cómo prevenir la salmonella?



El epidemiólogo destacó medidas relacionadas con la manipulación segura de alimentos:



​Comprar carnes en establecimientos autorizados

Consumir leche pasteurizada

Refrigerar o congelar alimentos rápidamente

Cocinar bien carnes y pollo

Evitar contaminación cruzada en tablas y utensilios

Lavarse las manos antes, durante y después de preparar alimentos



​“Hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los alimentos”, enfatizó.

También recomendó desconfiar de lugares con malas condiciones higiénicas y preferir alimentos completamente cocidos.



Las recomendaciones coinciden con las emitidas por el Ministerio de Salud tras el brote en Ciudad Colón. Las autoridades pidieron verificar permisos sanitarios vigentes, observar condiciones de higiene y asegurarse de una correcta manipulación de alimentos.



¿Cómo se detecta?



El diagnóstico se realiza mediante análisis de heces. Las pruebas permiten identificar si la infección corresponde a salmonella, a otra bacteria, a un virus o un parásito.



Romero recordó la importancia de evitar la automedicación con antibióticos: ​“La automedicación por completo prohibida”, advirtió.

El especialista explicó que existen cepas resistentes a antibióticos. Por eso, el tratamiento debe basarse en evaluación médica y resultados de laboratorio.





