¿Qué es la Fuerza Élite? La medida que anunció Laura Fernández este lunes

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes la conformación de una “Fuerza Élite”, un equipo de trabajo que sesionará semanalmente en el Ministerio de Seguridad Pública, en San José, con el objetivo de coordinar y supervisar las acciones de los distintos cuerpos policiales del país.



La primera reunión se realizó en las instalaciones de Seguridad Pública y, según se informó, funcionará como un comando desde el cual la mandataria girará directrices en materia de seguridad y dará seguimiento a su ejecución por parte de las diferentes dependencias policiales, entre ellas Fuerza Pública, Guardacostas, Vigilancia Aérea, Policía Fiscal y el sistema penitenciario.



Durante el encuentro participaron directores regionales de Fuerza Pública de todas las provincias y regiones del país, así como representantes de unidades especiales de seguridad.



La presidenta Laura Fernández indicó que las reuniones se realizarán todos los lunes a primera hora.

“Hoy es un día importante para el país. Tomé la decisión de integrar este equipo de trabajo que se va a reunir todas las semanas, todos los lunes a primera hora. Lo he dicho ampliamente, la seguridad nacional es mi prioridad”, declaró la mandataria.

Fernández explicó que en estas sesiones se revisarán las acciones desarrolladas por los distintos cuerpos policiales, los resultados obtenidos y las estrategias que se implementarán para fortalecer la seguridad.

“En estas reuniones vamos a ver qué están haciendo los diferentes cuerpos policiales, cuáles son los resultados que tenemos hasta este momento, qué vamos a hacer diferente para mejorar la seguridad del país. Todo lo que esté al alcance del Gobierno y del Poder Ejecutivo lo vamos a realizar”, afirmó Fernández.

La presidenta también señaló que se evaluará la situación de seguridad en cada región del territorio nacional y se revisarán los tiempos de coordinación de operativos, así como información de inteligencia policial.

“Vamos a revisar las estrategias porque también están los directores de las unidades especiales de Seguridad Pública como Guardacostas, Policía Penitenciaria y Policía de Fronteras. Vamos a revisar el tiempo que estamos tardando en coordinar operativos, vamos a revisar datos de la inteligencia policial y a verificar que haya una articulación total en el trabajo que se da entre los diversos cuerpos policiales del país.

“La reunión será muy técnica, donde yo verificaré personalmente qué están haciendo los cuerpos policiales, qué pasó la semana pasada, qué golpes vamos a dar en la semana presente, cómo vamos a articular mejor a todas las policías de Costa Rica”, señaló Fernández.

Fernández añadió que el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la seguridad en el país. “La pelea es peleando y somos más los costarricenses buenos”, dijo.