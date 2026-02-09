¿Qué es el virus Nipah y qué tan probable es que llegue a Costa Rica?

El virus Nipah fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote entre criadores de cerdos en Malasia. Desde entonces, se han registrado episodios esporádicos principalmente en países del sur de Asia, especialmente en India y Bangladesh, donde en 2026 se reportó un nuevo brote.



Se trata de un virus zoonótico, es decir, se transmite de animales a humanos, generalmente a través de murciélagos frugívoros o animales infectados, como los cerdos. También puede propagarse entre personas mediante contacto estrecho con fluidos corporales (ver video adjunto de Telenoticias).

​“La infección por Nipah es una zoonosis que puede generar cuadros graves”, explicó la infectóloga Marcela Hernández.

Según la especialista, el período de incubación —el tiempo entre la exposición al virus y la aparición de síntomas— oscila entre los 3 y los 14 días.



Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga, somnolencia y mareos. En casos más severos, pueden presentarse vómitos, diarrea, dificultad para respirar e incluso encefalitis, una inflamación del cerebro que puede ser mortal.



Actualmente, no existe un tratamiento específico ni una vacuna aprobada contra el virus Nipah, aunque se están desarrollando varios productos candidatos en fase de investigación. El manejo médico se limita al tratamiento de los síntomas y al soporte clínico.



Ante la preocupación por una posible expansión hacia otros continentes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que el riesgo de llegada a América Latina es bajo. Por esta razón, no recomienda restricciones en viajes ni en comercio internacional.

​“La clave está en la vigilancia epidemiológica”, señaló Hernández, quien destacó la importancia de monitorear cualquier nuevo caso o evidencia científica para prevenir escenarios más complejos.

La OMS mantiene un seguimiento constante de los brotes activos y asegura que actualizará sus recomendaciones conforme surja nueva información.





